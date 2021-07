Incidente a Ranica, scontro tra due auto e due moto: morto un 26enne

È successo questo pomeriggio alle porte di Bergamo. Il giovane viaggiava in sella a una moto. Vani i soccorsi da parte del 118 per il ragazzo. Ferite in maniera non grave altre tre persone. La polizia stradale è intervenuta per ricostruire la dinamica

Un 26enne è morto in seguito a un incidente avvenuto alle 15.40 di quest’oggi lungo la provinciale di Ranica, alle porte di Bergamo. Il giovane, del posto, viaggiava in sella a una moto: nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e anche una seconda moto. Vani purtroppo i soccorsi da parte del personale del 118 per il ragazzo. Ferite in maniera non grave altre tre persone. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto è intervenuta la polizia stradale.