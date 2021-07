Milano, investe ciclista e scappa: si cerca auto pirata

A Milano un ragazzo di 24 anni, in sella alla sua bici, è stato investito da un'auto che non si è fermata a prestargli soccorso. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale in codice rosso, ma non si sarebbe in gravi condizioni. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri sul raccordo per l'autostrada del Sole, dove intorno alle 23:30 il ciclista è stato tamponato.

La ricostruzione dei fatti

L'auto si è poi allontanata subito. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi con particolare attenzione per risalire, tramite la scena dell'investimento e le telecamere della zona, al pirata della strada.