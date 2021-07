Covid Lombardia, il bollettino: 678 contagi su 36.583 tamponi

Sono 678, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'1,8%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, quelle negli altri reparti sono 211 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 9.990. Una persona è deceduta, il totale ll'inizio dell'emergenza sanitaria è di 33.823. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per quanto riguarda i casi per provincia: in quella di Milano sono stati 231, di cui 102 nel capoluogo, Bergamo 31, Brescia 53, Como 36, Cremona 28, Lecco 6, Lodi 10, Mantova 35, Monza e Brianza 55, Pavia 24, Sondrio 9 e Varese 116.