Monza, Guardia di Finanza sequestra oltre 24mila mascherine irregolari

La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato oltre 24mila mascherine FFP2 false con marchio CE contraffatto e giocattoli non sicuri stoccati in un magazzino di un'impresa gestita da un cittadino cinese in Brianza. Il controllo eseguito all'interno della struttura commerciale ha permesso di sequestrare inoltre circa 600 peluches senza alcuna indicazione sulla provenienza e marchiatura "CE". Denunciato l'imprenditore per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.