Ciclista 34enne investito da getto d’acqua nel Mantovano: è grave

G.T., ciclista bresciano 34enne, è stato investito questa mattina in via dei Mulini a Volta Mantovana da un potente getto d'acqua dell'irrigazione che lo ha fatto cadere dalla bicicletta, procurandosi gravi ferite alla testa e ad una gamba. Sul posto è giunta un’eliambulanza che lo ha portato all’ospedale di Brescia. L’uomo non è in pericolo di vita.

L’incidente

L’uomo era con gruppo di amici provenienti da Carpenedolo (in provincia di Brescia). A un tratto il ciclista è stato investito da un getto d'acqua di un impianto di irrigazione montato in un campo che costeggia la strada, che improvvisamente si è girato verso il gruppo. La forza dell'acqua lo ha scaraventato a terra: nell'impatto ha riportato un forte trauma alla testa.