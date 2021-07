Maltempo Lombardia, frana lungo il confine svizzero: riaperta la A9

L'autostrada A9 è stata riaperta nel suo ultimo tratto, fra l'uscita di Como centro e la dogana svizzera in direzione Nord di Brogeda, che era stata chiusa in seguito a uno smottamento avvenuto sull'autostrada svizzera N2 a Bissone, tra Mendrisio e Lugano, a una decina di chilometri dal confine (LE FOTO). Una frana – come riportato dal quotidiano online Tio.ch - si è registrata attorno alle 10 a Gandria sulla strada principale (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). La circolazione è ripresa dopo che le autorità elvetiche hanno parzialmente riaperto al traffico.

I disagi per il traffico

Il traffico era stato deviato sulla viabilità ordinaria già a Como, creando ulteriori disagi a una situazione che già era precaria. La strada interessata dalla frana – riporta il quotidiano online svizzero - era stata chiusa in entrambe le direzioni, come segnala il TCS. Già nel novembre del 2014 il maltempo aveva causato una frana nei pressi della dogana. Era stata bloccata anche l'autostrada A2 a causa della colata di fango e detriti a Bissone. La carreggiata nord era stata bloccata tra Mendrisio e Bissone. In direzione sud era invece stata chiusa la corsia di sinistra.