Rho, uomo ferito in inseguimento:"Ha tentato di investire carabinieri"

Un uomo è stato ferito a colpi di pistola durante le concitate fasi di un inseguimento, la scorsa notte a Rho, nel Milanese. A darne notizia sono stati stamani i carabinieri. L'uomo è stato ferito a un braccio.

L'inseguimento

L'uomo infatti oltre a "speronare la vettura" dell'arma avrebbe tentato "per tre volte di travolgere i militari nel frattempo scesi dal mezzo". Il ferito, di cui non si conoscono le generalità "veniva soccorso dagli stessi militari e successivamente trasportato presso l'Ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita".