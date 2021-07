Bergamo, incendio alla GioStyle: colonna di fumo verso Urgnano

Un incendio è scoppiato stamattina alle 9 alla GioStyle di Urgano, in provincia di Bergamo, azienda che produce componenti in plastica. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rogo riguarda uno dei magazzini dello stabilimento, che in via Battaina si estende su una superficie di 90 mila metri quadrati per 50 linee di produzione. L'incendio ha provocato una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili del fuoco insieme a un’ambulanza del 118. La polizia locale ha chiuso le due strade che conducono alla fabbrica. Sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio. Non si sono registrati feriti. Ancora ignote le cause del rogo e l'entità dei danni.