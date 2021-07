Un uomo accoltellato a Milano in via Ponte Seveso

Un ragazzo di 28 anni è stato trovato con delle ferite da arma da taglio al torace e con un dito fratturato in via Ponte Seveso, in zona stazione centrale a Milano. E' successo ieri sera. Soccorso, il 28enne algerino è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Ha riportato una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, gli agenti della Questura.