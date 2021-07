Lite davanti a un locale di Milano, feriti due fratelli

Entrambi sono in condizioni non preoccupanti. La polizia sta approfondendo la vicenda per ricostruire la dinamica

Due fratelli di 42 e 43 anni sono stati trasportati in ospedale con ferite al volto rimediate nel corso di una lite avvenuta davanti a un locale di Milano. L'episodio si è verificato alle 20.30 di ieri in piazza San Camillo de Lellis, nel dehor di un noto bar della zona.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due fratelli erano in compagnia delle rispettive compagne e stavano bevendo alcolici quando sono diventati molesti al punto da lanciare alcuni bicchieri. La loro intemperanza avrebbe costretto i buttafuori del locale a intervenire e, nella concitazione, i due fratelli hanno riportato contusioni al volto. Il 42enne è stato trasportato al Fatebenefratelli, l'altro alla clinica Città Studi. Entrambi sono in condizioni non preoccupanti. La polizia sta approfondendo la vicenda per ricostruire la dinamica.