Incidente sul lavoro a Cremona, schiacciato tra due furgoni: è in coma

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda agroalimentare di Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona: un autotrasportatore di 44 anni è rimasto schiacciato fra due furgoni ed è ora ricoverato all'ospedale di Cremona in coma farmacologico. Non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Stando ai primi accertamenti, all'origine dell'incidente potrebbe esserci il cedimento del freno a mano di uno dei due automezzi. Oltre all'equipaggio dell'elicottero decollato da Bergamo, sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza, un'automedica del 118 e due squadre dei vigili del fuoco.