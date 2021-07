Incidente sul lavoro a Biassono, operaio 33enne investito: è grave

L’episodio si è verificato la scorsa notte. L’uomo stava lavorando in un cantiere stradale quando è stato travolto da un’auto: ora è ricoverato all’ospedale San Gerardo a Monza in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte nella provincia di Monza e Brianza. Un operaio 33enne di nazionalità albanese stava lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 6 nel territorio del Comune di Biassono, quando è stato travolto da un'auto. Trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, si trova ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. Al volante dell'auto che lo ha investito c'era un 40enne di Lissone, risultato positivo all'alcol test e quindi denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza.