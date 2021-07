Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Proviamo estremo dispiacere e una forte delusione". Parla Leonardo La Rocca per il comitato di 33 parenti delle vittime che aveva presentato un esposto su quanto accaduto, durante la prima ondata del coronavirus, alla Residenza Borromea di Mediglia (Milano), dopo che la Procura di Lodi ha notificato la richiesta di archiviazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:24 - Archiviate morti Rsa; comitato, 'estremo dispiacere'

"Proviamo estremo dispiacere e una forte delusione". Parla Leonardo La Rocca per il comitato di 33 parenti delle vittime che aveva presentato un esposto su quanto accaduto, durante la prima ondata del coronavirus, alla Residenza Borromea di Mediglia (Milano), dopo che la Procura di Lodi ha notificato la richiesta di archiviazione. "Per noi, uno dei problemi principali - continua - sta nel fatto che 33 persone hanno firmato questa querela. Di queste, solo 8 sono state sentite. Ci sono 25 persone che aspettano di esser ascoltate dalla magistratura che hanno filmati e documenti da mostrare. Perchè, per ovvie ragioni, non è stato allegato tutto all'inizio: noi volevamo anzitutto denunciare subito, per non perderne il diritto. Non può finire così".