Sondrio, giovane in moto va a sbattere contro un palo: è grave

Un giovane di Mazzo di Valtellina mentre tornava a casa in sella alla sua moto da cross, dopo le 19 di ieri, ha perso il controllo della motocicletta - per cause ora al vaglio dei carabinieri - ed è andato a sbattere con violenza contro un palo della luce.

I soccorsi

Il 31enne, sbalzato dalla sella, è stato soccorso e stabilizzato sul posto per essere poi trasportato in codice rosso con un elicottero di Areu agli Spedali Civili di Brescia. La prognosi, in conseguenza dei traumi riportati, è riservata. La moto è stata posta sotto sequestro.