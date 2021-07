Autobus prende fuoco in Valtellina, salvi i passeggeri

Il fatto è accaduto attorno alle 9.30, poco prima dell'abitato di Torre Santa Maria (Sondrio): l'autista e i due passeggeri a bordo hanno fatto in tempo ad abbandonare il mezzo prima che venisse totalmente avvolto e distrutto dalle fiamme

Ieri un autobus di linea della società pubblica Stps ha preso fuoco mentre percorreva la provinciale che da Sondrio sale verso la Valmalenco. Non si sono registrati feriti.

La ricostruzione dei fatti

Il fatto è accaduto attorno alle 9.30, poco prima dell'abitato di Torre Santa Maria (Sondrio): l'autista e i due passeggeri a bordo hanno fatto in tempo ad abbandonare il mezzo prima che venisse totalmente avvolto e distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno provveduto a chiudere la strada durante le operazioni di spegnimento e la rimozione del mezzo distrutto. L'arteria è stata riaperta poco prima di mezzogiorno e numerosi turisti sono rimasti a lungo incolonnati in attesa della riapertura perché diretti nelle località di villeggiatura della Valmalenco, mentre altri vista la situazione di disagio hanno fatto dietrofront optando per altre mete.