Arluno, 11enne fugge da festa con liti e chiama carabinieri: 2 arresti

Il ragazzino, che si era nascosto dietro un albero in piazza del Popolo, ha chiamato il 112 dicendo di essersi allontanato volontariamente da una festa dove c’erano persone ubriache che litigavano. Un 24enne e un 31enne sono finiti in manette. Aggrediti i carabinieri giunti sul posto, tre dei quali hanno riportato lievi prognosi

Una serata ad alto tasso alcolico, con continue liti tra i partecipanti a una grigliata, è finita con due arresti dopo la fuga di un minorenne e l'aggressione ad alcuni carabinieri intervenuti sul posto. È accaduto a cavallo della scorsa notte ad Arluno (in provincia di Milano), dove verso mezzanotte un bambino romeno di 11 anni ha chiamato il 112 dicendo di essersi allontanato volontariamente da una festa dove c’erano persone ubriache che litigavano. Contemporaneamente anche alcuni cittadini hanno segnalato schiamazzi in un condominio in piazza del Popolo.

La vicenda

Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri e una della finanza, che hanno ritrovato il bambino nascosto poco distante, dietro un albero, e una decina di adulti, tutti romeni, alticci dopo una grigliata fatta nel cortile dell'abitazione di uno di loro, residente in un palazzo della piazza. Gli animi erano accesi per alcune liti già scoppiate e così, ad un certo punto, sono stati aggrediti i carabinieri, tre dei quali, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Milano, hanno riportato lievi prognosi. Alla fine due dei violenti, di 24 e 31 anni, entrambi romeni e con precedenti, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.