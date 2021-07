Maxi rissa fuori da un bar nel Pavese, 9 denunciati

Un 26enne, colpito con una bottigliata al volto, è stato trasportato in ospedale per una ferita poi giudicata guaribile in 20 giorni

Nove uomini tra i 22 e i 34 anni sono stati denunciati dai carabinieri dopo una maxi rissa che si è scatenata fuori da un bar di Broni (Pavia) la scorsa notte. Gli indagati, tutti operai dipendenti di un'azienda di logistica in Oltrepò Pavese ed originari di Perù ed Ecuador, sono venuti alle mani in seguito ad una lite per motivi banali, probabilmente anche a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Un 26enne peruviano, colpito con una bottigliata al volto, è stato trasportato in ospedale per una ferita poi giudicata guaribile in 20 giorni. Sul posto sono arrivati i carabinieri , alcuni dei quali sono stati presi a calci e gomitate. Alla fine i militari sono riusciti a riportare la calma. I nove denunciati devono rispondere dei reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.