Olgiate Comasco, oro non dichiarato in tasca: denunciato

La guardia di finanza di Olgiate Comasco, dopo un controllo a un uomo proveniente dalla Svizzera, hanno trovato 23 lamine d'oro - per un peso di 800 grammi, il cui valore ammonta a circa 40mila euro, non dichiarati - a bordo della sua auto.

La denuncia

L'uomo, già noto alle forze di polizia per essere stato coinvolto per episodi di trasporto di preziosi e valuta da e verso la Svizzera, ha detto di non trasportare nulla. Poi ha preso degli involucri di carta dal marsupio e li ha messi in una tasca dei pantaloni per cercare di sottrarli al controllo dei militari. L'uomo, con un altro passeggero, è stato denunciato.