Alpinista precipita per 20 metri in Valsassina, morto 61enne

Un uomo di 61 anni è morto in un incidente avvenuto allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina.

L'incidente

A quanto si apprende, intorno alle 14 l'alpinista stava affrontando con due amici una delle vie che risalgono lo Zucco (2150 metri di altitudine) quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato compiendo una caduta di circa 20 metri e terminando in un canalone. Sono intervenuti il Soccorso Alpino e l'elicottero del 118 senza però riuscire a salvare l'uomo.