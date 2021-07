Torrazza Coste, grave ciclista investito da un furgone

Dopo le prime cure praticategli sul posto, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente

Ieri un uomo di 65 anni è stato investito da un furgone mentre nel pomeriggio stava transitando in bici su una strada provinciale nel comune di Torrazza Coste, in Oltrepò Pavese. Il 65enne, subito soccorso dagli operatori del 118, è parso in gravi condizioni per le ferite riportate nell'impatto con il furgone.

I soccorsi

Dopo le prime cure praticategli sul posto, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.