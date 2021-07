I due viaggiavano su un'auto che, per cause ora al vaglio dei carabinieri si è scontrata frontalmente con un pullman di linea

In un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera - nel territorio comunale di Teglio, in Valtellina - hanno perso la vita un uomo di 48 anni e la figlia di 21. I due viaggiavano su un'auto che, per cause ora al vaglio dei carabinieri - intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i sanitari delle ambulanze - si è scontrata frontalmente con un pullman di linea.