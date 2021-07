Monza, dirigibile Goodyear alla gara italiana del Mondiale Endurance

Il dirigibile Goodyear solca i cieli italiani, dopo dieci anni di assenza, in occasione della 6 ore di Monza, seconda tappa del Wec, campionato Mondiale Endurance. Il dirigibile è entrato da Ventimiglia, per dirigersi in questo weekend sul circuito brianzolo per le riprese della gara. Lo riporta Gazzetta.it. Il viaggio del dirigibile proseguirà verso Venezia, per poi passare alle tappe europee in Slovenia, Polonia e Danimarca, per completare il tour dal 20 al 22 agosto con la 24 ore di Le Mans.