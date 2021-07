Ostiglia, litiga col padre e lo uccide a coltellate

Il fatto risale a ieri sera intorno alle 23 quando il 75enne Mario Prandi, è stato ammazzato dal figlio 50enne Lorenzo, in un condominio di via Cristoforo Colombo 9

Ha litigato col padre e poi l'ha ucciso accoltellandolo all'addome. L'episodio è successo a Ostiglia, in provincia di Mantova. Il fatto risale a ieri sera intorno alle 23 quando il 75enne Mario Prandi, è stato ammazzato dal figlio 50enne Lorenzo, in un condominio di via Cristoforo Colombo 9. Sul posto sono intervenuti i carabinierie i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'anziano.