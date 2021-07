Covid Lombardia, a luglio il 47% dei positivi ha la variante Delta

In Lombardia a luglio la percentuale dei casi con variante Delta del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) è risultata pari al 47% del totale dei tamponi positivi. Il dato è stato reso noto dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia, la quale ha evidenziato che nel mese di giugno la percentuale era all'11%.

I dati

Al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti, dalle quali è emerso che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi. A sottolineare l'importanza della vaccinazione, precisa la nota della direzione Welfare, c'è il fatto che l'88% circa dei cittadini risultati positivi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre è pari al 6% circa dei pazienti la percentuale di quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose. "Si tratta di percentuali - spiega la nota - pressoché comuni a tutte le varianti, a conferma della validità della copertura vaccinale a ciclo completo".

Moratti: "È fondamentale completare il ciclo vaccinale"

"L'ultimo aggiornamento di oggi sull'incidenza della variante Delta sui nuovi positivi - commenta sul suo profilo Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale ricevere il vaccino e completare il ciclo vaccinale".