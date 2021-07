Brugherio, vasto incendio nell'azienda MagniPlast nella notte

Un vasto incendio è divampato ieri sera in un capannone dell'azienda MagniPlast, in via Bruno Buozzi a Brugherio (Monza). Lo riporta l'edizione online del Corriere della Sera. Sul posto, nelle vicinanze dell’autostrada A4, sono intervenuti oltre 30 mezzi dei vigili del fuoco dai comandi provinciali di Monza e di Milano, oltre ai tecnici Arpa per monitorare l'eventuale presenza di sostanze tossiche nell'aria a causa dell’incendio.