Rozzano, anziano finisce con l'auto nel fiume: salvato da due passanti

Un 74enne finito con l'auto nel fiume Lambro è stato salvato da due automobilisti di passaggio. E' successo a Rozzano, nel Milanese, in prossimità del ponte sul Lambro. Qui l'anziano, che stava costeggiando il fiume, per cause in corso di accertamento è finito con l'auto nel corso d'acqua. L'uomo ha gridato aiuto attirando l'attenzione di due automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare soccorso. I due, Essaadi Hicham e Mirco Catalano, si sono tuffati senza esitazioni nel fiume e sono riusciti a portare a riva l'uomo, che ora è ricoverato all'istituto clinico Humanitas per accertamenti ma si trova in buone condizioni di salute.

Il commento del sindaco di Rozzano Gianni Ferretti

"Un comportamento eroico di questi due cittadini che con la loro prontezza e coraggio sono riusciti a salvare l'uomo - commenta il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti - dimostrando una sensibilità e una velocità di intervento spontanea senza guardare in faccia il pericolo, un gesto che ha tutta la mia ammirazione e che fa onore a loro e all'intera comunità rozzanese".