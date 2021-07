La Milan Games Week 2021 torna dal vivo

L’evento, organizzato in collaborazione con il Catoomics, si terrà dal 12 al 14 novembre al la Fiera Milano a Rho

La Milan Games Week & Cartoomics 2021, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, si terrà dal vivo dal 12 al 14 novembre alla Fiera Milano a Rho. L’evento, organizzato in collaborazione con il Catoomics, sarà presentato questa sera durante durante il nuovo episodio di “Mix & Match“. Durante la diretta l’ospite speciale Carmine Del Grosso svelerà tutti i dettagli della manifestazione. Per partecipare alla manifestazione sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita esclusivamente oggi a partire dalle 21.30.