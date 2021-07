Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio

Un volontario bresciano, Michele Colosio, è stato ucciso in Messico - a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas - mentre andava a fare la spesa a pochi passi da casa. Come riporta Il Corriere della Sera, la vittima lavorava a progetti di cooperazione e volontariato.

Le indagini

Da capire se i suoi progetti di volontariato e cooperazione erano entrati in conflitto con altri interessi. In Messico Colosio gestiva un piccolo podere in cui allevava animali da cortile e progettava interventi per l’istruzione dei bambini poveri. Altra ipotesi è che si sia trattata di una rapina finita male.