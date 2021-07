Rapine in zona Arco della Pace, presa baby gang a Milano

Nell'ordinanza si legge che in un'occasione il gruppo ha avvicinato la vittima, un coetaneo italiano ben vestito, dicendogli "tu puzzi di soldi". In realtà il ragazzo aveva solo 6 euro in tasca

Quattro ragazzi di 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver messo a segno altrettante rapine tra gennaio e giugno 2020 a Milano. I militari hanno eseguito il provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori (i quattro erano minorenni all'epoca dei fatti) nei confronti di due italiani (uno in carcere e l'altro ai domiciliari), un albanese (ai domiciliari) e un egiziano (in comunità).

Le rapine

I quattro sono accusati di far parte di una baby gang di oltre 30 persone che agiva nella zona dell'Arco della Pace, dove sono avvenute le rapine a loro carico, a gennaio, febbraio, giugno e dicembre 2020. Nell'ordinanza si legge che in un'occasione il gruppo ha avvicinato la vittima, un coetaneo italiano ben vestito, dicendogli "tu puzzi di soldi". In realtà il ragazzo aveva solo 6 euro in tasca, che gli sono stati comunque portati via. Il ragazzo è stato anche picchiato riportando una prognosi di 7 giorni.

I carabinieri della compagnia Duomo hanno comunicato che nel 2020, in quell'area, sono avvenuti 23 episodi violenti (tra rapine e aggressioni) che hanno portato alla denuncia di 35 persone, 18 delle quali minori.