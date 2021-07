Milano, 18enne aggredito con cocci di vetro e rapinato: presi 2 minori

Trasportata in condizioni serie all'ospedale San Carlo, la vittima ha riportato 30 giorni di prognosi per ferite al volto, tagli dietro l'orecchio, al fianco e alla nuca

Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per aver rapinato e ferito con un coccio di bottiglia un 18enne la notte del 3 giugno scorso a Milano, in piazzale Segesta.

La rapina

Il 18enne, un conoscente dei due rapinatori, era stato raggiunto alla fermata dell'autobus mentre attendeva il mezzo per tornare a casa. I due malviventi, entrambi con precedenti per rapina, lo hanno minacciato con una grossa pietra e il coccio di bottiglia, intimandogli di consegnare contanti e cellulare. Il ragazzo si è rifiutato ed è scappato, ma dopo un inseguimento è stato bloccato da un complice dei due rapinatori - non ancora identificato - che gli ha stretto un braccio attorno al collo consentendo agli altri di svuotargli le tasche di 220 euro e del cellulare. Infine, la vittima è stata colpita con calci e pugni e ferita con il vetro acuminato. Trasportato in condizioni serie all'ospedale San Carlo, ha riportato 30 giorni di prognosi per ferite al volto, tagli dietro l'orecchio, al fianco e alla nuca.

Le indagini

Gli agenti sono riusciti a individuare i responsabili grazie alla testimonianza della vittima perché tutte le telecamere della zona non erano funzionanti. Uno dei due destinatari dell'ordinanza, inoltre, era già stato arrestato il 4 luglio scorso per una rapina commessa assieme ad altri 5 maggiorenni in zona Sempione.