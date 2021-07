Covid Lombardia, il bollettino: 95 nuovi casi su 8.701 tamponi

Nelle ultime ore in Lombardia si registrano 95 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 8.701 tamponi processati, con un rapporto tra test effettuati e positivi dell'1%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36, mentre quelle negli altri reparti sono 128. I decessi dall'inizio della pandemia sono 33.800, un in più rispetto al giorno precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati registrati 30 casi, di cui 23 a Milano città, a Bergamo 6, a Brescia 7, a Como 2, a Cremona 8, a Lodi 7, a Mantova 2 e a Pavia 3. Nessun caso a Lecco, Monza Brianza e Sondrio.