Trenord, sciopero in Lombardia fino alle due del 12 luglio

Sciopero di Trenord in Lombardia dalle tre di domenica 11 luglio alle due di lunedì 12 luglio. La protesta, che interessa il solo personale dei treni, è stata indetta dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord. Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Lo sciopero

Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere instituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie. Maggiori dettagli sono disponibili real time sulle pagine delle singole linee del sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l'App.