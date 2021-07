Milano, ragazza rapinata in Darsena: due arresti

Una giovane ecuadoriana è stata rapinata la notte scorsa in Darsena, tra i luoghi più noti della movida milanese, da due uomini che sono stati arrestati poco dopo dagli agenti della Questura. La ragazza, intorno alle 4, è stava avvicinata da due ragazzi, marocchini di 21 e 23 anni, che, con la minaccia di un coltello, le hanno portato via la borsa con all'interno una fotocamera. I due sono stati bloccati poco distante dai poliziotti e arrestati per rapina aggravata.