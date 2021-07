Lavoro, Landini: “In alcune aziende logica da far west”

"Io credo che quello che sta succedendo in alcune aziende è una logica da far west, quello che sta succedendo in Brianza, dove andrò oggi pomeriggio a incontrare i lavoratori, è una cosa inaccettabile, è una logica da far west", ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil, a margine dell'assemblea nazionale sulla Logistica a Lodi. Landini ha chiesto il ritiro della procedura di licenziamento e una convocazione dell'azienda Gianetti Ruote, di Ceriano Laghetto, da parte del Governo.

Landini: “Chiediamo il ritiro della procedura”

"Quindi quello che noi chiediamo, in modo molto secco - ha spiegato Landini - è che ci sia il ritiro di quella procedura e chiediamo al Governo, ai ministri che hanno, anche, firmato quell'accordo di convocare questa impresa a Roma perché questi atteggiamenti sono fuori dalle logiche, dalle leggi del nostro Paese anche dall'accordo che abbiamo firmato quel giorno con il Governo e con tutte le associazioni". E su altri casi simili Landini ha sottolineato: "È uguale. Non cambia. Episodi avvenuti, gravi, sono fatti da fondi o da multinazionali. E stiamo parlando di gruppi che, con quella scelta, decidono di chiudere alcuni degli stabilimenti che hanno per delocalizzare quelle produzioni da qualche altra parte".