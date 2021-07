Brianza, chiude la Gianetti Ruote: licenziati 152 dipendenti

Dopo oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in Brianza, e avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 152 lavoratori. Una decisione, come riporta Monza Today, comunicata ai dipendenti tramite una mail, inviata sabato al termine del turno di lavoro e che ha provocato l’immediata reazione dei sindacati. Già nel weekend, infatti, è iniziato il presidio fuori dai cancelli della Gianetti Fad Wheels, società leader nella produzione di cerchioni nel settore dei veicoli pesanti, tra cui Iveco e Harley-Davidson.

"Decisione scellerata"

"Una notizia arrivata a ciel sereno mentre i lavoratori avevano appena terminato il lavoro straordinario del sabato" spiegano dalla Fiom Cgil Monza e Brianza. "Decisione scellerata - aggiungono - che riteniamo del tutto sbagliata e priva di ogni fondamento. Abbiamo chiesto un incontro alla società e abbiamo chiesto un incontro anche alla Regione Lombardia".