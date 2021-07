I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e per accertare la causa del rogo

Un incendio è scoppiato in via Airaghi a Milano. A bruciare sono stati copertoni e altri oggetti di plastica e di gomma accatastati. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e per accertare le cause del rogo. Ancora da chiarire se si tratti di un'attività autorizzata o di una discarica abusiva.