Documentarista caduto in un dirupo: ancora in gravi condizioni

Restano molto gravi le condizioni di Josh Forwood, il cineoperatore inglese originario di Bristol rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta, ieri nei pressi della diga di Valmorta, nel territorio di Valbondione, non lontano dal rifugio Curò nel Bergamasco, dove il professionista, che lavora per il National Geographic, era impegnato nelle riprese di un documentario sugli stambecchi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'è stato trasferito con l'elisoccorso del 118.

L'incidente

La Valmorta è una delle zone più selvagge dell'alta Valle Seriana e per questo anche una delle meno frequentate dal punto di vista escursionistico. Per raggiungerla è necessario passare vicino alla casa dei guardiani e poi abbassarsi di quota, fino alla base dell'imponente muro di sbarramento della diga del Barbellino. È lì che il cineoperatore e altri quattro colleghi avevano deciso di fermarsi per le riprese. ll fotografo britannico è un veterano della fotografia di ambiente: oltre che per il National Geographic, lavora per la Bbc, Netflix, Disney e Discovery Channel.