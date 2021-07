Incidente stradale nel Lecchese, auto contro albero: muore giovane

Sono in corso indagini da parte della polizia stradale per stabilire cause e dinamica dell'incidente, avvenuto a conclusione di un pomeriggio caratterizzato in tutto il territorio da violentissimi temporali accompagnati da forte vento

Un giovane di 19 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Galbiate, centro collinare in provincia di Lecco, dopo aver perso il controllo dell'auto schiantatasi contro un albero per poi finire in una scarpata.

La vicenda

L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Galbiate all'abitato di Oggiono. Sono intervenute unità di pronto soccorso sanitario, col supporto dei vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso indagini da parte della polizia stradale per stabilire cause e dinamica dell'incidente, avvenuto a conclusione di un pomeriggio caratterizzato in tutto il territorio da violentissimi temporali accompagnati da forte vento.