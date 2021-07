Chiara Ferragni liquida i soci: alla sorella Valentina ha dato 50 euro

Chiara Ferragni ha liquidato le quote di tutti i soci delle società che fanno riferimento al suo gruppo. Tra questi figura anche la sorella Valentina, che ha dovuto cedere il suo 0,5% che deteneva all’interno della Sisterhood srl di Milano, società che gestisce marchi, marketing, acquisizione di diritti d’immagine, oltre all’e-commerce, per un valore nominale di 50 euro. Una cifra simbolica, versata anche al manager di fiducia, Fabio Salvatore Maria Damiano. A renderlo noto è La Provincia di Cremona.

Le quote della Tbs crew srl

leggi anche

Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Renzi. Lui: pronto a confronto

Chiara Ferragni detiene anche tutte le quote della sua storica società, la Tbs crew srl, costituita con il socio di vecchia data Pasquale Morgese, produttore delle Chiara Ferragni Shoes, con cui però l’imprenditrice ha avuto diversi dissidi. Morgese deteneva il 45% delle quote societarie, ma non avrebbe accettato il pagamento del valore nominale, pari a 4.500 euro. L’imprenditore ha infatti chiesto un milione, versato da Ferragni con quattro assegni circolari non trasferibili, dell'importo di 250 mila euro ciascuno, il 21 giugno scorso, come riferisce sempre il quotidiano di Cremona.