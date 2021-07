L'uomo, con precedenti di polizia, è stato fermato dopo il furto in una farmacia in via Castel Morrone

Un 45enne italiano, con precedenti di polizia, accusato di aver appena rapinato una farmacia in via Castel Morrone, a Milano, e che è ritenuto responsabile di altre cinque rapine commesse recentemente in negozi della zona Est cittadina, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato che lo hanno colto in flagranza di reato.