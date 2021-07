Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il numero dei contagi è il più basso dal 19 agosto scorso. Il rapporto tra positivi e test è dello 0,3 per cento. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti

7:03 – In Lombardia 100 nuovi contagi

Con 31.940 tamponi effettuati è di cento il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia (lo 0,3%). Un numero mai così basso dal 19 agosto scorso, quando i casi furono 91. In regione non si è registrato nessun decesso. Il numero dei morti da inizio pandemia (33.791) resta quindi invariato. Cala invece il numero dei ricoverati che sono 44 (uno meno di ieri) in terapia intensiva e 150 (-8) negli altri reparti. Per quanto riguarda le province, sono 55 i casi segnalati a Milano, di cui 40 in città, 9 a Bergamo, Varese e Lodi, 5 a Pavia e Mantova, 4 a Brescia e Como e zero a Cremona, Lecco e Monza.