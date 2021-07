Maturità 2021, record voti massimi al liceo Manzoni di Milano

"Esame burla: troppo facile, almeno in un liceo classico", taglia corto il vicepreside Alessandro Mazzini. Nel liceo di via Orazio i 184 candidati hanno collezionato 51 cento più 31 Cento e lode

Al liceo classico Alessandro Manzoni, in via Orazio a Milano, il cento o la lode alla maturità quest’anno l’ha festeggiato quasi metà scuola. Come riporta Il Corriere della Sera, questi risultati non erano mai stati raggiunti prima. Ed è andata così anche negli scientifici, dal Volta in avanti. I dati non sono ancora completi ma ecco i primi bilanci. I presidi spiegano che l’esame di Stato è andato ancora meglio della maturità Covid 2020 con formula alleggerita (niente prove scritte e colloquio davanti a una commissione tutta interna eccetto il presidente).

Le cause

"Gli esiti molto buoni, più che in passato, sono legati alla nuova formula, al peso dei crediti del triennio. Con questo esame i voti si alzano, in particolare in un liceo classico", il pensiero dei presidi. "Esame burla: troppo facile, almeno in un liceo classico", taglia corto il vicepreside del Manzoni Alessandro Mazzini. Nel liceo di via Orazio i 184 candidati hanno collezionato 51 cento più 31 Cento e lode.