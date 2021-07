Covid, in Lombardia 51 nuovi contagi su 9.044 tamponi

In terapia intensiva ci sono 44 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 164

Sono 51 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) registrati in Lombardia su 9.044 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 44 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 164. In isolamento domiciliare 8.201 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 11.736.896 tamponi. In provincia di Milano 17 nuovi casi, di cui 10 in città.

Zero contagi a Brescia, Lecco e Pavia

Nessun decesso in Lombardia e zero contagi a Brescia che, insieme a Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. I dati di oggi riferiscono di zero nuovi contagi anche a Lecco e Pavia.