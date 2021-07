Milano, aggressione in strada con bastoni: un ricoverato

Due uomini, di origine cinese, sono stati aggrediti in strada con calci alla testa e bastonate da un gruppo di tre persone. L'episodio è accaduto in via Vincenzo da Seregno a Milano. Un 45enne è stato ricoverato per fratture plurime alle costole: è stata trasportata in codice rosso in rianimazione al Niguarda e adesso non è più in pericolo di vita.

Le indagini

Dall'ascolto dei testimoni e dei residenti della zona, che hanno fatto anche dei video con il telefonino, il violento pestaggio sarebbe stato programmato e premeditato. Nell'indagine per lesioni personali aggravate, condotta dai carabinieri, si procederà alla visione delle immagini delle telecamere e all'analisi biologica e dattiloscopia sui resti di un bastone che è stato ritrovato sul posto per vedere se ci sono impronte digitali o tracce di dna. Ed è stato anche recuperato un coltello, su cui non c'erano tracce di sangue, che probabilmente è stato abbandonato da uno degli aggressori prima di darsi alla fuga.