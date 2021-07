Ragazzi aggrediti in zona Arco della Pace a Milano: sei arresti

Sono stati arrestati ieri sera sei ragazzi egiziani, di cui cinque tra i 20 anni e i 24 anni e un minorenne di 16 anni, per una rapina ai danni di un ragazzo di 21 anni avvenuta ieri notte intorno alla 1.30 di notte in zona Arco della Pace, a Milano.

L'aggressione e gli arresti

Secondo il racconto della vittima ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, una decina di ragazzi lo avrebbero avvicinato mentre si trovava in piazza Sempione con tre suoi amici e avrebbero cominciato a lanciare delle bottiglie di vetro verso di loro. A quel punto sarebbe avvenuta l'aggressione con calci e pugni ai giovani e un aggressore avrebbe anche strappato dal collo del 21enne una collanina d'oro, del valore di circa 2.000 euro. Due 20enni aggrediti sono stati trasportati al Policlinico uno in codice verde e l'altro in codice giallo. Sei aggressori sono stati individuati dagli agenti delle volanti nella vicina via Bertani, tutti senza documenti di identità, sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli dove la vittima, che già si trovava in Questura per sporgere denuncia, li ha riconosciuti immediatamente. Il più giovane dei sei, il 16enne, aveva nascosto nelle tasche dei pantaloni la collanina che aveva poco prima strappato dal collo del 21enne. Dopo le comparazioni in banca dati, infine, la polizia ha denunciato due dei giovani egiziani arrestati, di 23 e 24 anni, per l'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale.