Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Milano nelle ultime ore sono 61, di cui 32 nel capoluogo. Sono invece 16 i casi registrati in provincia di Cremona, 15 in quella di Varese, 11 Brescia, 8 Monza e Bergamo, 4 Como e Mantova, 4 Lodi, 2 Lecco, 1 Sondrio e nessuno a Pavia. In tutta la Lombardia sono 143 i nuovi positivi su 36.933 tamponi eseguiti, una percentuale quindi dello 0,3%. Dopo nove mesi non si registrano decessi, il totale dei morti da inizio pandemia resta di 33.782. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive che sono 47 e 196 negli altri reparti.