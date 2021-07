Milano, l’infiorata di Noto approda in via della Spiga. FOTO

Si pone come il simbolo di una nuova stagione di Milano, quella della rinascita e della rigenerazione urbana sostenibile, la prima edizione della "Semina - L'Infiorata di Via della Spiga" che fino al due luglio ospiterà 60 maestri infioratori di Noto. In oltre 100 metri di strada è stato allestito uno spazio espositivo open air ravvivato da 13 tele dipinte dai petali di 200 mila fiori, tra garofani, gerbere, rose e infiniti altri.

La manifestazione

L'iniziativa è promossa da Hines in collaborazione con l'Associazione Amici di Via della Spiga, e con i patrocini del Comune di Milano e del Comune di Noto e con la partecipazione di Foody Mercato Agroalimentare Milano - Mercato Fiori. I curatori dei quadranti dell'Infiorata, ognuno con un pensiero rivolto a Milano, sono interpreti del design, come Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Gilda Bojardi ed Elena Salmistraro, della moda, come Vogue e Giuliano Calza, della ristorazione come Enrico Bartolini, fino al mondo della cultura, dello sport e del lifestyle, tra cui Sveva Casati Modignani, AC Milan, Toilet Paper e Plastic. In via Spiga, Hines sta anche ristrutturando Palazzo Pertusati, che tra pochi mesi diventerà "Spiga 26", con una superficie di oltre 12.000 metri quadrati, di cui 3.000 dedicati al retail, e una corte interna verde di 180 metri quadrati, che connetterà l'altro ingresso di via Senato 19.