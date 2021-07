Melegnano, scontro fra moto e camion nettezza urbana: morto 27enne

Il ragazzo è stato estratto da sotto il telaio del mezzo pesante in arresto cardiaco. È stato sottoposto a numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ambulanza e dell'elisoccorso, ma il giovane è deceduto poco dopo

Un ragazzo di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Melegnano, in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito, la sua moto è finita sotto un camion delle nettezza urbana poco dopo le 11 in viale Repubblica.

L'incidente

La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime ipotesi risulterebbe che l'autocarro per la racconta rifiuti si stesse immettendo sul viale dalla sede aziendale quando dal lungo rettilineo della stessa strada è arrivata la moto che si è schiantata contro il mezzo.

I soccorsi

Il 27enne è stato estratto da sotto il telaio del mezzo pesante in arresto cardiaco. È stato sottoposto a numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ambulanza e dell'elisoccorso, ma il giovane è deceduto poco dopo. ll conducente del camion, un uomo di 55 anni, è stato portato in ospedale a Vizzolo Predabissi in stato di choc.