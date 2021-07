Inter, Cristian Chivu è il nuovo allenatore della Primavera

L'annuncio ufficiale è arrivato dopo la stagione alla guida della Under 18. Termina quindi l'esperienza di Armando Madonna, arrivato tre anni fa per sostituire Stefano Vecchi

Il nuovo allenatore dell'Inter Primavera è Cristian Chivu. A guidare la formazione Under 19 dei nerazzurri sarà l'ex difensore, uno degli 'eroi' del Triplete, conquistato dall'Inter nel 2010. L'annuncio ufficiale è arrivato dopo la stagione alla guida della Under 18, conclusasi in maniera sfortunata con la sconfitta nella semifinale del campionato di categoria contro il Genoa, poi laureatosi campione d'Italia.

I ringraziamenti del club ad Armando Madonna

Termina quindi l'esperienza di Armando Madonna, arrivato tre anni fa per sostituire Stefano Vecchi. "FC Internazionale Milano - si legge in una nota del club - desidera ringraziare Armando Madonna per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida dell'Inter Primavera. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera".