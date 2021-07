Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'85% dei Comuni bergamaschi, pari a 210, non ha registrato nessun nuovo caso di Covid-19 nell'ultima settimana. Lo rende noto Ats Bergamo, che specifica che la Valle Seriana (così come la confinante di Scalve) è totalmente covid-free. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:30 - Ats Bergamo, la Valle Seriana è covid-free

L'85% dei Comuni bergamaschi, pari a 210, non ha registrato nessun nuovo caso di Covid-19 nell'ultima settimana. Lo rende noto Ats Bergamo, che specifica che la Valle Seriana (così come la confinante di Scalve) è totalmente covid-free: proprio l'area che, nella primavera 2020, fu al centro dell'epidemia da coronavirus a livello mondiale è oggi senza alcun nuovo caso positivo. "La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti confermano in modo chiaro, per la settimana 23-29 giugno, il mantenimento del trend discendente della curva epidemica, con un decremento di casi pari a -43 (con ulteriore diminuzione percentuale del 43% rispetto alla settimana precedente, lo stesso decremento riscontrato una settimana fa e sempre superiore a quello registrato due settimane fa, pari a -35% e al -25% di tre settimane precedenti) - spiega Ats -. La media giornaliera dei casi incidenti è scesa a 8, contro i 14 della scorsa settimana, i 25 di due settimane fa ed i 118 di un mese fa". Anche la Valle Brembana, pure gravemente martoriata dal Covid un anno e mezzo fa, è senza casi, con l'eccezione del Comune di Val Brembilla, che registra un solo caso.